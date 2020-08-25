60 ألفا و975 إصابة جديدة بكورونا في الهند
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:15 ص
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 3 ملايين و167 ألفا و323 حالة، وذلك عقب تسجيل 60 ألفا و975 حالة إصابة جديدة.
وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم الثلاثاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 58 ألفا و390 حالة، وذلك عقب تسجيل 848 حالة وفاة جديدة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في الهند بلغ 2 مليون و405 آلاف و585 شخصا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم الثلاثاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 58 ألفا و390 حالة، وذلك عقب تسجيل 848 حالة وفاة جديدة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في الهند بلغ 2 مليون و405 آلاف و585 شخصا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.