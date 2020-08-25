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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

هل تزيد أدوية ضغط الدم خطر الإصابة بالاكتئاب؟

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:11 ص
أدوية ضغط الدم
أدوية ضغط الدم
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أظهرت دراسة من الدنمارك أن أيًا من الأدوية الـ41 الأكثر شيوعا لارتفاع ضغط الدم لم تزد من خطر الإصابة بالاكتئاب، في حين بدا أن 9 من تلك الأدوية تخفض الاكتئاب.

وفي الدراسة التي نشرت في مجلة "ضغط الدم المرتفع"، حلل الباحثون بيانات واقعية عن أكثر من 3.7 مليون بالغ تناولوا أيا من الـ41 دواء الأكثر شيوعا لارتفاع ضغط الدم، كما وردت في السجلات الصحية الدنماركية خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2015، وتم استبعاد المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب سابقا، وتمت مراجعة الفئات الأربع الرئيسية لأدوية خفض ضغط الدم وهي: عوامل الأنجيوتنسين (مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2، وARBs)، ومضادات الكالسيوم، وحاصرات بيتا، ومدرات البول.

وأشارت التحاليل إلى أنه لم يزد أي من الـ41 دواء الأكثر شيوعًا لارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بالاكتئاب، في حين قللت 9 أدوية منها بشكل ملحوظ من خطر الاكتئاب وهي: 2 من أصل 16 عامل أنجيوتنسين، و3 من أصل 10 مضادات كالسيوم، و4 من أصل 15 حاصرات بيتا، فيما لم تظهر الأدوية المدرة للبول أي تأثير على خطر الاكتئاب.

وأوضحت التحاليل أن الأدوية الـ9 الفردية لارتفاع ضغط الدم التي وجدت أنها تقلل بشكل كبير من مخاطر الاكتئاب هي: إنالابريل وراميبريل (عوامل أنجيوتنسين)، وتركيبات أملوديبين وفيراباميل وفيراباميل (مضادات الكالسيوم)، وبروبرانولول وأتينولول وبيزوبرولول وكارفيديلول (حاصرات بيتا).

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