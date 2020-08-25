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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مناقشة «تطوير صناعة النشر» و«الهوية الوطنية» بالأعلى للثقافة.. اليوم

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:09 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
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تنظم لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة٬ في الرابعة من بعد عصر اليوم الثلاثاء٬ ندوة بعنوان "التشريعات المطلوبة لحماية وتطوير صناعة النشر".

يدير الندوة الدكتور محمد فتحي عبد الهادي، ويشارك فيها كل من: الدكتور حسام لطفي٬ سعيد عبده مصطفى رئيس اتحاد الناشرين المصريين٬ والناشر محمد رشاد مدير الدار المصرية اللبنانية للنشر٬ ورئيس اتحاد الناشرين العرب.

وفي سياق متصل٬ يليها في السادسة مساء٬ ندوة أخرى بعنوان "الهوية الوطنية والتحديات الإقليمية المعاصرة"٬ والتي تنظمها لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثربولوجيا بالمجلس.

ويشارك في الندوة كل من الدكاترة: أحمد مجدي حجازي٬ مراد وهبة "عبر مداخلة مسجلة"٬ مصطفى النشار ويديرها دكتور أسامة عبد الباري.

وتقام الفعاليات بقاعة المؤتمرات بالمجلس٬ مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.

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