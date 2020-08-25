اليابان: إصابات كورونا تصل إلى 63 ألف حالة

استقر عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليابان عند 36 ألفا و145 حتى الساعة 30:7 صباحا بتوقيت طوكيو حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الإصابة النشطة بلغت 12 ألفا و855 حالة، كما بلغ عدد الوفيات 1201 حالة.وتعافى 49 ألفا و89 شخصًا من الإصابة بمرض كوفيد ـ 19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بشكل إجمالي ومر نحو 30 أسبوعا الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة في اليابان.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.