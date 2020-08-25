رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صفاء عبدالمنعم تناشد وزيرة الثقافة واتحاد الكتاب للتدخل لعلاج أمجد ريان

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:58 ص
الشاعر أمجد ريان
الشاعر أمجد ريان
نضال ممدوح
طباعة
ناشدت الكاتبة القاصة صفاء عبد المنعم٬ وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم٬ واتحاد كتاب مصر٬ بالتدخل لإغاثة الشاعر أمجد ريان٬ الذي يرقد مريضًا٬ لعلاجه علي نفقة الدولة٬ وتدخل الوزارة لعلاجه.

ونشرت صفاء، منشور لها عبر حسابها الشخصي بالفيس بوك٬ مناشدة أصدقاء الشاعر ووزيرة الثقافة واتحاد الكتاب جاء فيه: "أيها الأصدقاء..رئيس إتحاد الكتاب..السيدة الفاضلة وزيرة الثقافة. الشاعر الكبير أمجد ريان مريض وزوجته تسثغيت، إسمعوا صوتها أرجوكم.

ينتمي الشاعر أمجد ريان لجيل السبعينيات الشعري٬ شارك مع الشعراء: جمال القصاص٬ رفت سلام٬ وحسن طلب٬ في تأسيس مجلة "إضاءة 77"٬ كما حصل على درجتي الماجستير والدكتوراة٬ وله العديد من الإسهامات النقدية بجانب نتاجه الشعري.

وعن تجربة شعراء السبعينيات قال "ريان" في إحدى لقاءاته الصحفية: "كان الاتجاه الشعري والجمالي الذي أنتمي له، منذ البداية رأي فكري وجمالي لا أريد أن أقع في سلبيات الكثيرين، فأطلق تخيلاتي التي أتصور فيها أنه الرأي الصحيح الوحيد! بل وأنا أميل إلى رأي من يقولون بأن الشعرية السبعينية متهمة في مصر بإفساد الذائقة الشعرية، لأسباب كثيرة، ليس أقلها أن النصوص الشعرية تعاملت مع اللغة شديدة التركيب بتعسف شديد ساعد على تكريس حالة من الانغلاق، دفعت الكثيرين من قراء الشعر إلى إهمال هذه النصوص.

ومن إصدارات "ريان" الشعرية دواوين: أغنيات حب للأرض عام 1972، الخضراء 1978، لا حدّ للصباح 1991، أيها الطفل الجميل اضرب 1990، أمسّ كائنا 1991، البيوت الصغيرة٬ بروفايل جانبي أمامي٬ نوستالوجيا.

ومن كتاباته النقدية: غالي شكري بين الحداثة وما بعد الحداثة٬ تبادلات الذات والواقع في التجربة الرومانتيكية ( عمر غراب نموذجًا)٬ عن الإسراف في الخيال٬ الصراع الجمالي بين المكتمل والمحتمل٬ اللغة والشكل٬ من التعدد إلى الحياد.. قراءة في نصوص شعرية جديدة٬ فرجة جديدة.. بأي معنى: قراءة في أعمال نبيل خلف المسرحية للأطفال.

موضوعات متعلقة

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

حريق في مخزن أخشاب بنصر الدين في الجيزة

ارتفاع طفيف.. «الصحة»: 18 وفاة و138 إصابة جديدة بكورونا

كمائن ومأموريات أمنية لضبط المتهمين باغتصاب فتاة فندق فيرمونت

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

«النقل» تكشف أسباب توقف قطارات الصعيد في بشتيل بدلا من رمسيس

حريق في مخزن أخشاب بنصر الدين في الجيزة

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

طلب من الآخر مراقبتها فوقع فى غرامها.. أغرب الرجال فى حياة سميحة أيوب

حظ إسماعيل ياسين الأسود.. عاش فقيرًا ومات قبل تكريم السادات

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

مايك تايسون وبادو جاك يؤديان الصلاة داخل مقهى أمريكى

وفاة الفنانة المغربية ثريا جبران عن 68 عامًا

باراجواى تطلق سراح رونالدينيو

عروس سعودية تشترط على عريسها إجراء فحص كورونا قبل الزواج

مقالات الرأي
ماجد حبته
رشوة جديدة.. فى مصر القديمة
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
المزيد

الثقافة

مناقشة «تطوير صناعة النشر» و«الهوية الوطنية» بالأعلى للثقافة.. اليوم

صفاء عبدالمنعم تناشد وزيرة الثقافة واتحاد الكتاب للتدخل لعلاج أمجد ريان

«اقتصاديات هجرة الكفاءات النيجيرية» ندوة بالأعلى للثقافة

«سينما مصر» عرض يناقش الهوية المصرية ومكوناتها