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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انهيار مبنى فى الهند ومحاصرة 100 تحت الأنقاض

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:54 ص
انهيار مبنى فى الهند
انهيار مبنى فى الهند
وكالات
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قال نائب هندي إن ما لا يقل عن مئة شخص محاصرين تحت أنقاض مبنى من خمسة طوابق انهار
في بلدة صناعية بغرب الهند.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال النائب المحلي بهاراتشت ماروتي جوجاولي "إن سكان المبنى الواقع في مهاد على بعد 165 كيلومترا من مومباي العاصمة المالية للهند والبالغ عددهم 200 ساكن لم يكونوا جميعا داخل المبنى وقت انهياره".

وأضاف جوجاولي من موقع الحادث "أعتقد أن ما بين 100 إلى 125 شخصًا كانوا داخل المبنى وقت انهياره".

وتقول شرطة ولاية ماهاراشترا في غرب البلاد إن المبنى يضم حوالي 47 شقة ولم تتأكد السلطات بعد من سبب الانهيار وعدد الضحايا لكن فرق الإنقاذ والسكان المحليين أنقذوا قرابة 30 شخصا.

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