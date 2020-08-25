البيرو تتجاوز عتبة 600 ألف إصابة بكورونا

تجاوزت البيرو عتبة 600 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، لكنّ حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس واصلت تراجعها، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة.وبات عدد الإصابات في البلاد 600.438 إصابة، بعد تسجيل 6.122 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، كما أوضحت الوزارة، أمّا عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس فبلغ 150 وفاة خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة يومية منذ شهرين ونصف.وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في البيرو إلى 27.813 وفاة.والبيرو البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة هي ثالث أكثر دول أمريكا اللاتينية تضرّرًا من الوباء، بعد البرازيل (115.309 وفاة) والمكسيك (60.480 وفاة)، والأولى بالنسبة إلى عدد السكان (839 حالة وفاة لكل مليون نسمة).وفي محاولة منها للحدّ من تفشّي الوباء الذي يهدّد النظام الصحّي في البلاد بالانهيار، فرضت الحكومة قيودًا على التجمّعات بالإضافة إلى حظر تجول في نهاية الأسبوع.