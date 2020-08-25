الصين تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل انخفاضًا مقارنة بالأمس الذي سجلت فيه 16 إصابة.وأوضحت السلطات أن الأمر يتعلق بحالات مستوردة تم رصدها لدى مسافرين قادمين من الخارج، لتسجل الصين بهذا تاسع يوم على التوالي من دون إصابات منقولة محليا.وارتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس في الصين إلى 84981 حالة، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.