الأرجنتين تسجل زيادة يومية قياسية فى إصابات كورونا

أكدت الأرجنتين تسجيل 8713 إصابة جديدة بفيروس كورونا و381 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أكبر زيادة يومية للإصابات والوفيات فيما تكافح الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية زيادة العدوى.وبعد أسابيع من الإجراءات الصارمة في العاصمة بوينس أيرس وضواحيها، قالت وزارة الصحة إن الحالات تتزايد في أقاليم أخرى في البلاد.وتقول إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 350 ألف إصابة و7366 وفاة حتى الآن.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.