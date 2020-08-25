«اقتصاديات هجرة الكفاءات النيجيرية» ندوة بالأعلى للثقافة

تحل الباحثة سمر عادل٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء٬ بضيافة برنامج "إقرأ معانا"٬ والذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة٬ ويبث "أونلاين" عبر صفحة المجلس الرسمية بـ"يوتيوب".يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم٬ تحت عنوان "الثقافة بين إيديك"، حيث من المقرر أن تقدم "عادل" قراءة في كتاب "اقتصاديات هجرة الكفاءات النيجيرية" والصادر مطلع العام الجاري عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.يقع الكتاب في أربعة فصول بالإضافة إلى الملحق الإحصائي، ويتناول الفصل الأول موضوع التأصيل النظرى للهجرة، والفصل الثاني ملامح عامة عن الاقتصاد، والفصل الثالث واقع هجرة الكفاءات في نيجيريا، والفصل الرابع الانعكاسات الاقتصادية لهجرة الكفاءات النيجيرية وسبل المواجهة.ويتضمن الكتاب مجموعة من الرسوم البيانية والتوضيحية والجداول والتي توضح بالأرقام والمؤشرات الإحصائية عدد كبير من الموضوعات المهمة بشأن هجرة الكفاءات من نيجيريا ومنها تطور الهجرة من أفريقيا ن وحجم الهجرة ونسبتها، والأسباب الطاردة للكفاءات المهاجرة، ومعدلات البطالة.