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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فتاة أمريكية «تعود للحياة» أثناء التحضير لدفنها

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:18 ص
الجنازة
الجنازة
وكالات
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن فتاة اعتبرها الأطباء متوفية، "عادت للحياة" في مكتب لخدمات الجنائز.

وحسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" فإن الفتاة تايميشا بوشامب من سكان مدينة ديترويت الأمريكية، والبالغة 20 عاما من العمر، فقدت وعيها وتوقفت عن التنفس يوم الأحد.

وحاول أفراد الطاقم الطبي إسعافها، لكنهم اعتبروها متوفية بعد فشل محاولاتهم، وتم تسليم تايميشا لعائلتها، ثم نقلت إلى مكتب لخدمات الجنائز، حيث تبين أنها على قيد الحياة بعد أن فتحت عينيها فجأة، بينما كانت التحضيرات لدفنها تجري على قدم وساق.

وقال محامي أسرة الفتاة إن الفترة التي تم خلالها نقل تايميشا إلى مكتب الجنائز، قد تكون لها آثار سلبية على حالتها وآفاق شفائها، مشيرا إلى أنها في المستشفى على جهاز التنفس الاصطناعي، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل عن حالتها الصحية.

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