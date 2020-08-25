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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مايك تايسون وبادو جاك يؤديان الصلاة داخل مقهى أمريكى

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:14 ص
مايك تايسون وبادو
مايك تايسون وبادو جاك
وكالات
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره بطل العالم سابقا في الملاكمة بادو جاك، وهو يؤدي الصلاة داخل أحد المقاهي الأمريكية بصحبة الملاكم الأسطوري مايك تايسون.

وكان برفقة الثنائي، بطل العالم في الكيك بوكسينج صاحب الأصول الأردنية عامر عبد الله المحسيرين.

وكتب جاك: "أصلي جنبا إلى جنب مع أخوي المسلمين مايك تايسون وعامر عبد الله الحمد لله".

ومايك تايسون الذي يبلغ من العمر 54 عاما، ولد في أسرة فقيرة في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية عام 1966، واحترف الملاكمة في سن صغيرة حتى أصبح أحد أبطالها المشهورين.

وحصل تايسون على لقب بطل العالم في الملاكمة وعمره 20 عاما، قبل أن يدمن المخدرات ويتورط في العديد من المشاجرات والتحرش بالفتيات في الشوارع، ليتم الزج به في السجن بسبب قضية اغتصاب رفعتها ضده ملكة الجمال ديزيريه واشنطن.

وداخل السجن تعرف تايسون على دين الإسلام وقرر اعتناقه حيث قال: "لقد قضى السجن على غروري، ومنحني الفرصة للتعرف على الإسلام، وإدراك تعاليمه السمحة التي كشفت لي عن حياة أخرى لها مذاق مختلف، وقد أمدني الإسلام بقدرة فائقة على الصبر، وعلمني أن أشكر الله حتى على الكوارث".

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