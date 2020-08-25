الليلة.. فريق «أندروميدا» يحيى أمسية بمهرجان الصيف الدولى

يستقبل المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية٬ في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ حفلًا غنائيًا يحييه فريق هاي دام والميناء، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الثامن عشر٬ الذي تنظمه المكتبة ويستمر حتى 29 أغسطس الجاري.ويعتبر فريق "أندروميدا" من أقدم فرق الروك المصرية، حيث تأسس عام 1988 في الإسكندرية على يد الفنان عمرو حسن وإيهاب القلعة، وتهتم الفرقة بعزف أغاني الروك الكلاسيكية خاصة أغاني السبعينيات والفريق الشهير "بينك فلويد".ويتكون الفريق من أربعة أعضاء هم: عمرو حسن كيبورد وغناء٬ شريف شرقاوي درامز وغناء٬ أحمد أنور باص وغناء٬ آلي سالم جيتار وغناء.