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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استجابة لـ"الدستور".. إصلاح وترميم نفق الدلجمون

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:49 ص
إصلاح وترميم نفق
إصلاح وترميم نفق الدلجمون
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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نشرت "الدستور" في الأسبوع الماضي تقريرًا حمل عنوان "«من عهد الإنجليز».. أهالي كفر الزيات يستغيثون لإصلاح نفق الدلجمون" يطالب فيه الأهالي بإصلاح أرضية نفق الدلجمون والذي يجسد معاناة مواطني محافظة الغربية ومدينة كفرالزيات من تصدع وتأكل أرضيات نفق الدلجمون السفلي بمدخل مدينة كفرالزيات على الطريق الزراعي السريع "مصر - إسكندرية".

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تعليمات مشددة بسرعة إصلاح الحفر والتصدعات بأرضيات نفق الدلجمون حيث قامت لجنة مكبرة تحت إشراف المهندس طارق الجزار مدير هيئة الطرق والكباري بوسط الدلتا ومحمد صلاح فرحات رئيس مدينة كفرالزيات وعلاء بهنسي ولبيب راتب نواب رئيس المدينة، والمهندس محمد عبدالرب ومدير الصيانة بهيئة الطرق بالغربية بالإشراف على أعمال الترميم والإصلاح من خلال عمل صبات اسمنتية خرسانية لأماكن الحفر والتصدعات وعلاجها من خلال مهندسي وعمال الهيئة ومعداتها وتم التنسيق مع إدارة مرور الغربية ومرور كفرالزيات برئاسة الرائد إبراهيم موسى وتعديل المسارات المرورية حتى تمت عمليات إصلاح الأرضيات بالنفق وإعادة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي السريع "مصر - إسكندرية". 
إصلاح وترميم نفق الدلجمون
إصلاح وترميم نفق الدلجمون
إصلاح وترميم نفق الدلجمون
إصلاح وترميم نفق الدلجمون
إصلاح وترميم نفق الدلجمون
إصلاح وترميم نفق الدلجمون

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