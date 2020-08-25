السيطرة على حريق بمزرعة وتفحم 5 رؤوس ماشية بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، بمساعدة الأهالي من السيطرة على حريق هائل اندلع بحظيرة مواشي بقرية شبرابيل التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية أمس الإثنين.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ من أهالي شبرابيل التابعة لذات الناحية بإندلاع حريق في حظيرة مواشي كائنة في إحدى الأراضي الزراعية وامتدت ألسنة النيران حتى تفحمت جميع محتوياتها وأدي ذلك إلى نفوق 5 رؤوس من الماشية.وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث وتم إخماد النيران وتحرر محضر بالحادث وجار ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحريق وتحديد أسبابه وحجم الخسائر والتلفيات وتولت النيابة التحقيق.