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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

النواب يوافق على مشروع «استحداث جائزة الدولة للمبدع الصغير»

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:30 ص
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
ايهاب مصطفى
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وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الثقافة إلى مجلس الوزراء لاستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا في مجالات الثقافة والفنون.

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن، جائزة الدولة للمبدع الصغير تعد انجازًا جديدًا للدولة المصرية يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء ويتماشى مع النصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافي والفني وتوفير الوسائل اللازمة لذلك، مشيرة إلي دعم مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة في استحداث هذا القانون.

وأكدت أن، موافقة مجلس النواب على مشروع القانون يعكس الايمان بأهمية الإبداع في بناء المجتمع ودوره المؤثر فى التنمية تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وكانت اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد رفعت تقريرها لرئيس مجلس النواب عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن استحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمهيدًا لعرضه على أعضاء المجلس والذي تضمن موافقتها على مشروع القانون بعد أن عقدت اجتماعين استعرضت خلالهما فلسفة مشروع القانون وأهدافه والملامح الرئيسية لمشروع القانون وأهم التعديلات التي تم إدخالها على مواد المشروع موضحة به رأيها الذى جاء فيه أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار دعم الدولة للمبدعين الصغار ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقافة والفنون كما يخلق بيئة محفزة على الإبتكار ويشجع النشء على الإبداع وتنمية مواهبهم.

كما ثمنت اللجنة الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار والتى كان من ثمارها مشروع القانون المعروض والذي يضع تنظيمًا تشريعيًا لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان استمرارية رعايتهم حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة.

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