العاصفة «لورا» تمر قبالة ساحل كوبا مصحوبة بأمطار غزيرة

مرت العاصفة الاستوائية "لورا"، بالساحل الجنوبي لكوبا مصحوبة بأمطار غزيرة، دون أن تتسبب في حدوث أضرار كبرى.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أفادت التقارير أن، العاصفة تتحرك بسرعة بلغت 31 كيلومترا في الساعة، محدثة زوابع سرعتها 95 كيلومترا في الساعة.وطغت مياه البحر على اليابسة في عدة مناطق وأجلت السلطات أكثر من 200 ألف شخص.وأدت العاصفة والزوابع إلى سقوط بعض الأشجار وتضرر أحد الجسور، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.يذكر أن العاصفة "لورا" أودت في السابق بحياة 13 شخصًا في هايتي وجمهورية الدومنيكان ومن المتوقع أن تصل العاصفة الاستوائية اليوم الثلاثاء إلى خليج المكسيك، مع ازدياد قوتها.