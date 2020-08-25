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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

العثور على رضيع أمام باب مسجد فى طنطا

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:23 ص
العثور على رضيع
العثور على رضيع
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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عثر أحد أهالى قرية منشأة جنزور التابعة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية، على طفل حديث الولادة ملقى بجوار أحد المساجد.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بعثور أحد أهالي منطقة المطاريد بقرية منشأة جنزور، على طفل حديث الولادة أثناء دخوله للصلاة بأحد المساجد بالقرية سمع صوت صراخ طفل صغير يبكي فتوجه ناحية اتجاه الصوت الصادر فوجد طفل رضيع لم يتجاوز عمره يومين ولا يوجد معه شئ سوى ملابسه الملفوف فيها والطفل لا يوجد به أى إصابات والحبل السرى مربوط بمشبك أبيض اللون يشير إلى أنه مولود منذ فترة قريبة.

تم إيداع الطفل بحضانة مستشفى المنشاوى العام بعد عرضه على طبيب الصحة وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت إيداعه بدور الرعاية بمدينة طنطا.

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