منتجو النفط الأمريكيون يوقفون 82% من الإنتاج فى خليج المكسيك بسبب العواصف

أظهرت بيانات نشرها مكتب سلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة، أن منتجي النفط والغاز خفضوا الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل نفط في منطقة الساحل الأمريكي بخليج المكسيك.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" جاء قرار خفض الإنتاج بحوالي 82 بالمئة، قبيل عاصفتين متتاليتين هذا الأسبوع.وأوقف المنتجون أيضا حوالي 1.5 مليار قدم مكعبة يوميًا من إنتاج الغاز الطبيعي تشكل 57 بالمئة تقريبًا من مجمل الإنتاج.وبدأت شركات الطاقة وقف الإنتاج يوم الجمعة استعدادا للعاصفتين المداريتين "ماركو" و"لورا" اللتين تتجهان صوب الساحل الأمريكي في خليج المكسيك في حدث نادر في موسم الأعاصير.