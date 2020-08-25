رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن.. المجلس الانتقالى الجنوبى يتهم الحكومة بالتصعيد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:45 ص
المجلس الانتقالى
المجلس الانتقالى الجنوبى
وكالات
طباعة
اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، الحكومة اليمنية بالتصعيد ومحاولة تعطيل تنفيذ اتفاق الرياض، من خلال اعتقالات وتنظيم تظاهرة مناوئة له في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وقال المجلس في بيان إنه "يتابع بقلق كبير أعمال القمع والإرهاب التي يقوم بها ما يسمى بالائتلاف الوطني الجنوبي أحد المكونات المفرخة من جماعة الإخوان في مدينة سيئون من خلال تسخير قوات الجيش اليمني التي تحتل المدينة لقمع واعتقال شباب الجنوب الرافض والمتصدي لكل مخططات الاحتلال ومعاونيه".

وأضاف: "إن فشل ما يسمى بالائتلاف الوطني المدعوم من سلطة الإخوان (حزب الإصلاح ثاني أكبر الأحزاب في اليمن) وقوات الاحتلال في تزييف الإرادة الجنوبية عبر حشد القوات للتظاهر بالزي المدني لتأييده، وجلب عشرات الحافلات من المؤيدين من خارج الأراضي الجنوبية، يؤكد فشل كل مشاريع الالتفاف على قضية شعبنا ومطالبه في الحرية والاستقلال".

واعتبر المجلس الانتقالي أن "هذه الخطوات التصعيدية غير المبررة أكان في سيئون أو شقرة في محافظة أبين، محاولات لتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة اليمنية برعاية السعودية".

ودعا المجلس في بيانه السعودية إلى "تحمل مسؤولياتها في ضرورة وقف هذه المحاولات سيما وأن من يقف خلفها جهات معلومة وعلى مقربة قوية من مراكز صنع القرار في الحكومة اليمنية".

وشهدت مدينة سيئون ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت، مساء اليوم، تظاهرة دعا إليها الائتلاف الوطني الجنوبي الذي يقوده مسؤولون في الحكومة اليمنية.

موضوعات متعلقة

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

«النقل» تكشف أسباب توقف قطارات الصعيد في بشتيل بدلا من رمسيس

جورج بباوى يشكر الكنيسة على قبول مصالحته بعد حرمان كنسى لأكثر من 40 عامًا

جابر طايع عن منع عبدالله رشدي من الخطابة: نحافظ على المنبر

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

«النقل» تكشف أسباب توقف قطارات الصعيد في بشتيل بدلا من رمسيس

حريق في مخزن أخشاب بنصر الدين في الجيزة

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

طلب من الآخر مراقبتها فوقع فى غرامها.. أغرب الرجال فى حياة سميحة أيوب

حظ إسماعيل ياسين الأسود.. عاش فقيرًا ومات قبل تكريم السادات

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

وفاة الفنانة المغربية ثريا جبران عن 68 عامًا

باراجواى تطلق سراح رونالدينيو

عروس سعودية تشترط على عريسها إجراء فحص كورونا قبل الزواج

إطلاق سراح رونالدينيو بعد 5 أشهر على احتجازه في باراجواي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رشوة جديدة.. فى مصر القديمة
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
المزيد

الثقافة

محمد عطية عن روايته «بهجة الحضور»: تعتمد على فلسفة البوح

أشرف عتريس مناشدًا وزيرة الثقافة.. أحتاج لتدخل جراحى

ماذا قال بهاء طاهر عن تشابه الخيميائي مع «أنا الملك جئت»؟

أبرزها الخيميائي.. روايات استلهمها أصحابها من ألف ليلة وليلة