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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف يلتقى الثلاثاء نائب الخارجية الأمريكى لبحث بيلاروس والأسلحة والمعتقلين

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:37 ص
لافروف
لافروف
وكالات
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يجري وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، لقاء مع نائب وزير الخارجية الأمريكي، ستيفن بجين، الذي يجري زيارة إلى موسكو تستغرق يومين.

ومن المتوقع أن تعقد المحادثات بين لافروف وبيجن خلف الأبواب المغلقة دون إجراء مؤتمر صحفي عقب اللقاء، الذي سيشمل عددا من القضايا الملحة.

وتشكل الأزمة في بيلاروس على خلفية الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 9 أغسطس، الموضوع الأسخن الذي سيكون في صلب محادثات لافروف وبيجن، الذي سيصل موسكو قادمان من فيلنيوس، حيث التقى زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا.

ويتوقع أن، تشمل المحادثات كذلك قضية السيطرة على الأسلحة والاستقرار الاستراتيجي، خاصة على خلفية الخلافات بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.

وأكد السفير الأمريكي في موسكو، جون سالفان، أن بيغن سيلتقي كذلك نائب وزير لخارجية الروسية، سيرجي ريابكوف، لبحث موضوع السيطرة على الأسلحة، الذي "يعتبر محوريا بالنسبة إلى الولايات المتحدة".

كما أكد سالفان أن بيجن ولافروف سيبحثان قضية المعتقلين الأمريكيين لدى روسيا، والروس لدى الولايات المتحدة.

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