العثور على 79 مستوعبا تحتوى على مواد خطيرة في مرفأ بيروت

أعلن الجيش اللبناني أن عناصره عثروا، بالتعاون مع خبراء من فرنسا، على 79 مستوعبا تحتوي على مواد "خطيرة" في مرفأ بيروت الذي هزه مؤخرًا انفجار ضخم أسفر عن مقتل أكثر من 170 شخصًا.وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان: "تتواصل الإجراءات الاحترازية وعمليات المسح الشامل التي تقوم بها الفرق المتخصصة التابعة لفوج الهندسة في الجيش بالتعاون مع فريق من الخبراء الفرنسيين في منطقة المرفأ".وذكر البيان: "خلال الفترة الممتدة ما بين 1482020 و2282020، تم الكشف عن 25 مستوعبًا يحتوي كل منها مادة حمض الهيدروليك، كذلك على 54 مستوعبا تحتوي مواد أخرى، قد يشكل تسربها من المستوعبات خطرا".وأضاف: "تمت معالجة تلك المواد بوسائل علمية وطرق آمنة، وتجري متابعة هذه الأعمال بالتنسيق مع الإدارات المعنية العاملة ضمن المرفأ".ويسعى لبنان إلى تجاوز تداعيات انفجار ضخم هز يوم 4 أغسطس مرفأ العاصمة بيروت نتيجة حريق وصل إلى مستودع احتوى على 2750 طنا من نترات الأمونيوم، ما أدى إلى مقتل أكثر من 170 شخصًا وإصابة 6 آلاف آخرين مع تدمير أحياء كاملة في المدينة في ثوان معدودة.وتم إعلان بيروت منطقة منكوبة، فيما شهدت المدينة احتجاجات غاضبة على خلفية الانفجار دفعت حكومة رئيس الوزراء، حسان دياب، لتقديم الاستقالة.