محمد عطية عن روايته «بهجة الحضور»: تعتمد على فلسفة البوح

تصدر قريبا عن "اتحاد كتاب مصر"، الطبعة الأولى من رواية "بهجة الحضور" للكاتب والناقد المصري محمد عطية محمود، وهي تعد حلقة من ثلاثية روائية.وعن الرواية قال "عطية": يعتمد بناؤها على الجزء الأول من ثلاثية روائية، وهو روايتي الأولى "دوَّامات الغياب" بتأثير شخوصها واستحضار ذواتهم الغائبة، حيث تتمدد أدوار بعض شخصيات الرواية الأولى لتصير شخوصا رئيسة في متن الرواية الثانية "بهجة الحضور"، وتتعلق بها حالة من الوجود والتفسير الضمني لبعض ما كان يدور من أحداث في الجزء الأول، اعتمادا على فلسفة البوح وانشطار الذات للتعبير عن ذاتها تارة وعن الآخرين وما حولها تارة أخرى في محاولة لتفسير العالم، ومعرفة وجوه جديدة من وجوه الحقيقة غير المكتملة.وتابع "عطية"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": وقد استغرقت الرواية في كتابتها حوالي السنتين فيما بين عامي 2014، و2016، بعد النجاح الذي لاقته الرواية الأولى "دوامات الغياب" التي فازت وهي مخطوطة بجائزة إحسان عبد القدوس 2011، وطبعت مرتين (2012 – 2015) وحازت عن طبعتها الأولى على جائزة اتحاد الكتاب "الجوائز الخاصة" في 2013، فكان الحافز لكتابة "بهجة الحضور" أقوى ربما لأنها تستمد جذورها من الرواية الأولى، وأيضا ربما كي تكون مرحلة مفصلية وجسرا تنطلق منه إلى الجزء الثالث من الثلاثية، والمسمى بـ "غواية زهرة".وأردف موضحا: "مما لا شك فيه أن الوقت الطويل الذي بقيت فيه الرواية دون طباعة، والتوفيق وعدم التوفيق في نشر الرواية في مكان محترم جدير بالثقة، كان يعطيني الفرصة تلو الأخرى لتنقيحها، وتعديلها، ومحاولة استخلاص الأفضل فيها من صياغة وبناء جمل وإعادة تشكيل بعض المقاطع، وهكذا.. فالكاتب عندما يكتب عملا إبداعيا بإخلاص يظل في حالة مراودة ومحاورة معه، وطالما لم يخرج من درج مكتبه، فله أن يفعل به ما يشاء، حتى يصل إلى شبه رضى واقتناع بها، فكلما مر الزمن تغيرت الرؤى وتراكمت الأفكار الجديدة التي ربما كانت مصدرا لمتعة أدبية إبداعية متجددة، وكلما قرأت عملك أكثر كلما أحسست بحاجته للمزيد".وحول إن كانت فترة العزلة الجبرية التي فرضها فيروس كورونا علي العالم٬ قد وفرت له مزيدا من الوقت لإتمام الرواية أكد "عطية": "في الواقع ربما لم أستفد كثيرا من فترة الانعزال التي فرضتها علينا كورونا في عمل الرواية لأنها كانت جاهزة منذ فترة، والكاتب دائما شبه منعزل بعالمه، لكن يشهد التاريخ الخاص بي أنني قمت بعمل اللمسات النهائية والإضافات والإيضاحات التي رأيتها لازمة كي أدفع بالرواية للمطبعة، في زمن الكورونا، ولعل التاريخ المعلن يقول أن الرواية صدرت بالفعل في زمن الكورونا".يشار إلي أن محمد عطية محمود سبق وصدر له خمس مجموعات قصصية هي: "على حافة الحلم" 2003، "وخز الأماني" 2004، "في انتظار القادم" 2009، "عيون بيضاء" 2016، "جمر اللحظة" 2019، بالإضافة إلى أربعة كتب نقدية في السرد، وهو عضو اتحاد كتاب مصر، ونادي القصة بالقاهرة، ومحاضر بالعديد من المؤتمرات الدولية بالمجلس الأعلى للثقافة واتحاد الكتاب، ومؤتمرات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومكتبة الإسكندرية، وغيرها من الملتقيات الثقافية.