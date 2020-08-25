عبدالعال: بداية دور الانعقاد السادس للبرلمان أول أكتوبر

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول للمجلس.ووجه عبدالعال حديثه للنواب قائلا: "أتمنى لكم خالص التوفيق والنجاح فيما هو قادم"، معلنًا عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس.ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه المستمر لمجلس النواب، قائلًا: "الرئيس السيسى ما كان يترك مناسبة إلا ويوجه الشكر للمجلس، وكان هذا الشكر الداعم لهذا المجلس والداعم لاستمراره أيضا لأنه ثالث مجلس فى تاريخ الحياة البرلمانية يكمل الفصل التشريعى".