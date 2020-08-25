اليمن.. حصيلة إصابات كورونا تصل إلى 1916

أعلنت السلطات الصحية اليمنية التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي عن تسجيل 5 إصابات جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة.وأشارت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا، إلى أن الإصابات والوفاتين تم تسجيلها في محافظتي حضرموت والمهرة.وأكدت أن، إجمالي حالات الإصابة بلغ 1916 حالة، وحصيلة الضحايا 555 شخصا.وأضافت أن، إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1090 شخصًا، بعد شفاء 4 حالات خلال اليوم الأخير.يشار إلى أن، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.