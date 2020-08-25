باراجواى تطلق سراح رونالدينيو

أطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء سراح النجم البرازيلي السابق رونالدينيو بعد خمسة أشهر من احتجازه في الباراجواي بتهمة دخول البلاد بواسطة جواز سفر مزور.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أعلن قاضي التحقيق في العاصمة أسونسيون جوستافو أماريا، أيضا إطلاق سراح شقيق رونالدينيو، روبرتو دي أسيس موريرا الذي وجهت إليه التهمة ذاتها.وكان الشقيقان قد احتجزا في السادس من مارس الماضي في إطار هذه القضية.ويعد رونالدينيو من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد أحرز تقريبا كل الألقاب المتاحة له من كأس عالم 2002، كوبا أمريكا، كأس القارات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني والإيطالي، والكرة الذهبية.