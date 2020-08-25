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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أشرف عتريس مناشدًا وزيرة الثقافة.. أحتاج لتدخل جراحى

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:21 ص
أشرف عتريس
أشرف عتريس
ايهاب مصطفى
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ناشد الشاعر أشرف عتريس وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بمساعدته لإجراء عملية جراحية.

وقال عتريس: كان لدي آلام في الظهر وذهبت لمتخصص في الروماتيزم وإصابات الملاعب، فأعطاني "علاج" خطأ أدى إلى رفع الضغط إلى 220 120، وهو الأمر الذي يعني أنني على شفا موت، وبالطبع كان له الأثر في أن أشعر بتعب شديد لدرجة أنني لم أشعر بنصفي الأسفل تمامًا.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور":" ذهبت إلى طبيب آخر فقال لي لابد أن ينزل الضغط، وطلب مني تناول العلاج لست أيام، وبعدها وجهني للكشف عند طبيب مخ وأعصاب.

وأكد عتريس:" أنه عند ذهابه لطبيب مخ وأعصاب قال لي إن هناك مشكلة كبيرة في الحبل الشوكي، ولابد من تدخل جراحي، وطلب مني أشعة مقطعية ومسح ذري أيضًا، ونزلت من عنده وأنا لا أرى أمامي، وأنا أناشد وزيرة الثقافة للتدخل.

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