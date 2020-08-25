الأنبا دوماديوس يكشف تفاصيل زيارته لـ«إشعياء المقارى» بالسجن

كشف الأنبا دوماديوس، أسقف 6 أكتوبر، تفاصيل زيارته إلى وائل سعد "إشعياء المقاري" سابقًا بالسجن.وقال الأنبا دوماديوس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه عقب ترؤسه صلاة القداس الإلهي أمس، توجه إلى سجن الأبعادية بدمنهور محافظة البحيرة، لزيارة وافتقاد "إشعياء المقاري" بالسجن.وتابع أسقف 6 أكتوبر: "عقب أخذ الاعتراف وقراءة التحليل لوائل سعد قام بمناولته من الأسرار المقدسة".ونفى أسقف 6 أكتوبر، خلال تصريحاته، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول أى حديث أو أقوال دارت بينه وبين وائل سعد خلال الزيارة، مؤكدًا أن خدمة السجون هى جزء من خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وقضت محكمة النقض، يوليو الماضي، بتأييد حكم الإعدام على وائل سعد تواضرس، وتخفيف الإعدام إلى المؤبد للراهب فلتاؤس المقارى، بعد إدانتهما بقتل الأنبا أبيفانيوس.