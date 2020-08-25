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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ويسكونسن» الأمريكية تستدعى الحرس الوطنى إثر احتجاجات «كينوشا»

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:02 ص
احتجاجات كينوشا
احتجاجات كينوشا
وكالات
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قال حاكم ولاية ويسكونسن الأمريكية، توني إيفرز، إنه سيتم نشر قوات من الحرس الوطني في مدينة كينوشا بعد أن أطلقت عناصر من الشرطة النار على رجل أسود أمام أبنائه على ما يبدو.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" ذكرت تقارير إعلامية أن إطلاق النار على بليك، 29 عامًا، الذي يرقد في حالة خطيرة، أثار احتجاجات في كينوشا، الواقعة بنحو 50 كيلومترا جنوبي ميلووكي، حيث قام بعض المتظاهرين بإلقاء الحجارة وإشعال النار في مركبات.

وفي مقطع فيديو للحادث مدته 20 ثانية، التقطته كاميرا هاتف محمول، وانتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شوهد بليك وهو يسير حول مركبة بينما كان شرطيان مسلحان يتبعانه عن كثب.

وبدا أن أحد الشرطيين جذب قميص بليك وهو يدخل من الباب الجانبي لسائق السيارة ثم أطلق الشرطيان عدة طلقات على ظهره.

وقال المحامي بن كرومب، الذي يمثل بليك إلى جانب أسرة جورج فلويد وأمريكيين آخرين من أصول أفريقية، إن أبناء بليك الثلاثة كانوا في السيارة أثناء إطلاق النار عليه.

وبحسب شرطة كينوشا، كانت الشرطة تستجيب لـ "حادث داخلي" قبل وقوع إطلاق النار.

ونقلت صحيفة "كينوشا نيوز" عن شهود عيان أن بليك كان يحاول فض مشاجرة بين امرأتين.

ودعا إيفرز، حاكم ويسكونسن، المحتجين إلى التظاهر سلميا وقال إنه سيكون هناك تواجد "محدود" للحرس الوطني لحماية البنية التحتية الحيوية.

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