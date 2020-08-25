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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رونالدو يرقص مع صديقته فى أجواء رومانسية (فيديو)

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:15 ص
رونالدو يرقص مع جورجينا
رونالدو يرقص مع جورجينا
وكالات
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نشرت جورجينا رودريجيز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، فيديو رومانسيا عبر حسابها الرسمي في "إنستجرام".

وتظهر جورجينا في الفيديو رفقة رونالدو وهما يرقصان على أنغام موسيقى رومانسية ومحاطان بأوراق ورود حمراء منثورة حولهما على الأرض.

وكانت جورجينا قد أثارت أمس الأول، التكهنات مجددًا بأن رونالدو قد عرض عليها الزواج رسميًا، من خلال رسالة غامضة، إلى جانب صورة رومانسية لهما شاركتها مع متابعيها، أرفقتها بكلمة "نعم"، وأعاد رونالدو نشر الصورة معلقا "حبيبتي".

فيما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن التعليق لربما كان الإجابة على عرض الزواج الذي طال انتظاره من النجم البرتغالي.

ولدى جورجينا ورونالدو طفلة واحدة اسمها، آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال لرونالدو من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوائم إيفا وماتيو.
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Am❤r

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