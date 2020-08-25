عروس سعودية تشترط على عريسها إجراء فحص كورونا قبل الزواج

وسط زيادة مستمرة للقلق والمخاوف من فيروس كورونا المستجد وصلت المطالبة بإجراء فحص خاص برصد المرض قبل إجراء مراسم الزواج في السعودية، حيث اشترطت عروس على عريسها اجتياز التحليل.ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، قصة العروس وداد سعد، التي أصرت قبل تحديد موعد العرس، على إجراء عريسها فحص فيروس كورونا المستجد، وبررت موقفها بالقول: "طلبت من أهلي إبلاغه بذلك بسبب المخاوف والقلق الذي ساورني من هذا المرض الفتاك".وأضافت في حديث لـ"عكاظ": "الملكة كانت بعد يومين ومدة احتضان الفيروس 14 يوما، خشيت أن يكون مصابا وينقل لي المرض".وأشارت إلى أن الوباء الذي اجتاح العالم غريب ولا يرحم، وقضى على عشرات الآلاف حول العالم، ومنهم قريبة لها رحلت بعد إصابتها بالفيروس دخلت المستشفى ولفظت أنفاسها بعد 24 ساعة بعدما التقطت العدوى من امرأة قريبة سجلت لها زيارة عائلية.وأوضحت أن، كل هذه المبررات دعتها إلى طلب إجراء الفحص من العريس ومن حقها أن تطمئن على سلامتها وحياتها، خصوصا أنه دائم الخروج والاختلاط مع الآخرين، على خلاف حالتها، إذ تلتزم بالبقاء في المنزل وبالإشتراطات الصحية كافة.وأبدت العروس ارتياحها بعدما تردد اكتشاف لقاح يقضي على الوباء وارتفاع نسبة حالات التعافي بالسعودية.وتلتزم الدول العربية في منطقة الخليج في أغلب الأحيان بقاعدة إجراء التحاليل الصحية للعروس والعريس قبل مراسم زواجهما، وازدادت في الآونة الأخيرة دعوات لإدراج فحص فيروس كورونا في قائمة هذه التحاليل.