الرئيس التونسى يتسلم تشكيل الحكومة الجديدة

قدم رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تشكيل حكومته إلى الرئيس قيس سعيد.وفي 25 يوليو الماضي كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الداخلية هشام مشيشي بتشكيل حكومة جديدة بعد أيام من استقالة الرئيس السابق إلياس الفخفاخ، وسط اتهامات بتضارب المصالح.جدير بالذكر أنه وبعد إعلان المشيشي عن فريقه الحكومي، سيحدد البرلمان تبعا لذلك جلسة للتصويت بالثقة عليه، وفي صورة عدم نيله ثقة النواب يحل الرئيس التونسي البرلمان يتم إثره تنظيم انتخابات نيابية مبكرة خلال تسعين يوما.