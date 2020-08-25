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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كولومبيا: سلطات بوجوتا تعتزم رفع تدابير الحجر الصحى

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:40 ص
الحجر الصحى
الحجر الصحى
وكالات
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أعلنت كلوديا لوبيز عمدة مدينة بوجوتا، أن سلطات العاصمة الكولومبية تعتزم رفع إجراءات الحجر الصحي الصارمة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" يأتي إعلان عمدة العاصمة الكولومبية في الوقت الذي أغلق فيه أصحاب المتاجر جزءًا من وسط المدينة، للمطالبة بإعادة فتح محالهم.

وقالت لوبيز:" اليوم سنقترح على وزارة الصحة إنهاء كل إجراءات الحجر الصحي في بوجوتا هذا الخميس وبدء الواقع الجديد الذي يمكننا من خلاله العمل والتواصل الاجتماعي والدراسة إذا استوفينا متطلبات الرعاية الذاتية وساعات العمل".

وأغلقت حوالي 58000 مؤسسة تجارية - معظمها متاجر صغيرة - أبوابها في بوجوتا خلال جائحة فيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته إذاعة "كاراكول" الكولومبية.

وسجلت كولومبيا حتى الآن أكثر من 540 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، في حين توفي بالمرض أكثر من 17000 شخص.

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