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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«تركت منزلى».. آرثر ميلو يودع برشلونة بمقطع فيديو مؤثر

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:51 ص
آرثر ميلو
آرثر ميلو
وكالات
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نشر البرازيلي آرثر ميلو، نجم فريق برشلونة الإسباني، مقطع فيديو عبر صفحته على موقع "إنستجرام"، مودعًا فيه النادي واللاعبين والجماهير برسالة عاطفية، قبل الانتقال لناديه الجديد يوفنتوس.

وأرفق آرثر الفيديو الذي تضمن مقتطفات من ذكرياته في برشلونة برسالة قال فيها: "قول الوداع أمر صعب دائما، ولكن يكون أصعب حين تترك خلفك مكانا بمثابة منزلك، ومدينة رائعة ستظل دائما في قلبي، حيث رحب بي الجميع بصفتي كتالونيا".

وأضاف: "لقد أظهروا لي ثقافة جديدة، وساعدوني في التطور كلاعب، وكشخص قبل أي شيء، وأود أن أودع مجموعة من اللاعبين الرائعين، وأشعر أنني محظوظ جدا باللعب بجانبهم، وممتن لدعمهم كأصدقاء بقلب كبير".

وتابع: "لقد شعرت بالفخر للدفاع عن أحد أهم الأندية في العالم، والذي أظهر لي حبا واحتراما لن أنساه أبدا، واليوم يجب أن أقول وداعا، كل ما عشته سيظل في قلبي للأبد، شكرا برشلونة".

وكان برشلونة قد أعلن في الـ29 من يونيو الماضي التوصل لاتفاق مع يوفنتوس يقضي بانتقال آرثر إلى صفوف "السيدة العجوز" بعد انتهاء المنافسات الرسمية للموسم الكروي المنصرم مقابل 72 مليون يورو، بالإضافة لـ10 ملايين يورو كمتغيرات.

وانضم ميلو إلى صفوف برشلونة صيف عام 2018 قادما من جريميو البرازيلي.

ودخل النجم البرازيلي في أزمة مؤخرا مع النادي الكتالوني، حين رفض العودة من بلاده إلى برشلونة بعد نهاية "الليجا"، بعدما أبلغه المدرب السابق كيكي سيتين بأنه خارج خططه.
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Gràcies per tot, Barcelona.

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