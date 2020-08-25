سلوى عثمان تكشف تفاصيل كفاحها فى «لؤلؤ».. الليلة

تحل الفنانة سلوى عثمان، في السادسة مساء الثلاثاء، ضيفة على فاطمة مصطفى وبرنامج "الراديو بيضحك"، على راديو ٩٠٩٠.وتكشف سلوى عثمان، خلال البرنامج الذي يُعرض من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساءً للإعلامية فاطمة مصطفى تفاصيل كفاحها فى مسلسل "لؤلؤ".وتعاقدت الفنانة سلوى عثمان على المشاركة في المسلسل وتقوم ببطولته الفنانة مي عمر، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة "سينرجى".كما تكشف سلوى عثمان أيضًا تفاصيل جديدة عن دورها في مسلسلي البرنس وخيانة عهد، حيث تم عرضهما في رمضان الماضي وحققت فيهما سلوى عثمان نجاحًا باهرًا.