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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص فى حادث على طريق «الإسماعيلية - القاهرة»

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:21 ص
حادث طريق الإسماعيلية
حادث طريق الإسماعيلية - القاهرة
مصطفى دياب
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أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة بيجو بعمود إنارة بطريق "الإسماعيلية ـ القاهرة" الصحراوي.

ووجه الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعي.

وقالت مصادر طبية، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي الإسعافات اللازمة، وهم نورا أحمد محمد، وعبد المقصود سليمان، وأحمد محمد صابر، ووليد رجب مهران، وسناء سليمان مرسي، وإيمان محمد أحمد رجب، ورجب فرج الله محمد، وسناء أحمد محمد، والمصابين بكسور وجروح وكدمات.

وتم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة والتي أوفدت فريقًا لمعاينة مكان الواقعة أمام محطة وطنية اتجاه القاهرة.

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