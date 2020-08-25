ارتفاع إنتاج النفط الخام بالنرويج فى شهر يوليو

أظهرت بيانات رسمية، أن إنتاج النرويج من النفط الخام ارتفع في شهر يوليو عن الشهر السابق مجاريا إلى حد كبير التوقعات الرسمية، كما زاد إنتاجها من الغاز الطبيعي.وأشارت البيانات التي أصدرتها إدارة البترول النرويجية إلى أن إنتاج البلاد من النفط الخام ارتفع 12.7 بالمئة من يونيو ليصل إلى 1.74 مليون برميل يوميًا، مقارنة مع التوقعات الرسمية البالغة 1.73 مليون برميل يوميًا.وعلى أساس سنوي قفز إنتاج النفط الخام 27.7 بالمئة بفضل طفرة في الإنتاج من حقل "يوهان سفيردروب" العملاق في النرويج الذي بدأ الضخ في أكتوبر 2019.وزاد الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي 9.3 بالمئة على أساس شهري ليصل إلى 305.6 مليون متر مكعب في يوليو، لكنه منخفض 1.1 بالمئة عن مستواه قبل عام.