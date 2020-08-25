الأرصاد: طقس اليوم حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الثلاثاء نهارًا شبورة مائية صباحًا، وأن يكون الطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة وشبورة مائية صباحًا.كما توقع الخبراء أن يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء، وأن يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.وأشار الخبراء إلى أن حالة الطقس ليلًا- لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 36 24الإسكندرية 32 24وادي النطرون 35 23طنطا 35 24شبين الكوم 36 24دمنهور 34 24بلطيم 32 25مطروح 30 22السلوم 33 23سيوة 37 22بورسعيد 32 25دمياط 31 25الزقازيق 36 25المنصورة 35 24الاسماعيلية 37 23السويس 37 24العريش 34 23رفح 33 23رأس سدر 36 24نخل 36 21نويبع 38 29طابا 36 26كاترين 33 19الطور 34 26شرم الشيخ 38 29الغردقة 38 28مرسى علم 36 29الفيوم 37 24بنى سويف 37 24المنيا 38 23أسيوط 38 24سوهاج 39 25قنا 40 26الأقصر 41 27أسوان 41 26ادفو 40 26أبوسمبل 40 25الوادى الجديد 41 24شلاتين 38 27أبو رماد 37 27حلايب 35 28رأس حدربة 35 28