الأرصاد: طقس اليوم حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:00 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الثلاثاء نهارًا شبورة مائية صباحًا، وأن يكون الطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة وشبورة مائية صباحًا.
كما توقع الخبراء أن يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء، وأن يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وأشار الخبراء إلى أن حالة الطقس ليلًا- لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 24
الإسكندرية 32 24
وادي النطرون 35 23
طنطا 35 24
شبين الكوم 36 24
دمنهور 34 24
بلطيم 32 25
مطروح 30 22
السلوم 33 23
سيوة 37 22
بورسعيد 32 25
دمياط 31 25
الزقازيق 36 25
المنصورة 35 24
الاسماعيلية 37 23
السويس 37 24
العريش 34 23
رفح 33 23
رأس سدر 36 24
نخل 36 21
نويبع 38 29
طابا 36 26
كاترين 33 19
الطور 34 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 36 29
الفيوم 37 24
بنى سويف 37 24
المنيا 38 23
أسيوط 38 24
سوهاج 39 25
قنا 40 26
الأقصر 41 27
أسوان 41 26
ادفو 40 26
أبوسمبل 40 25
الوادى الجديد 41 24
شلاتين 38 27
أبو رماد 37 27
حلايب 35 28
رأس حدربة 35 28
كما توقع الخبراء أن يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء، وأن يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وأشار الخبراء إلى أن حالة الطقس ليلًا- لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 36 24
الإسكندرية 32 24
وادي النطرون 35 23
طنطا 35 24
شبين الكوم 36 24
دمنهور 34 24
بلطيم 32 25
مطروح 30 22
السلوم 33 23
سيوة 37 22
بورسعيد 32 25
دمياط 31 25
الزقازيق 36 25
المنصورة 35 24
الاسماعيلية 37 23
السويس 37 24
العريش 34 23
رفح 33 23
رأس سدر 36 24
نخل 36 21
نويبع 38 29
طابا 36 26
كاترين 33 19
الطور 34 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 36 29
الفيوم 37 24
بنى سويف 37 24
المنيا 38 23
أسيوط 38 24
سوهاج 39 25
قنا 40 26
الأقصر 41 27
أسوان 41 26
ادفو 40 26
أبوسمبل 40 25
الوادى الجديد 41 24
شلاتين 38 27
أبو رماد 37 27
حلايب 35 28
رأس حدربة 35 28