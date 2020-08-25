السودان يسجل 67 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، فيما تم شفاء 41 حالة.وأوضحت الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم السبت الماضي، أنه بهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 12 ألفا و903 حالات، بينها 818 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6538 شخصا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.