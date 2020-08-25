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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يسجل 67 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:28 ص
السودان
السودان
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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، فيما تم شفاء 41 حالة.

وأوضحت الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم السبت الماضي، أنه بهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 12 ألفا و903 حالات، بينها 818 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6538 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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