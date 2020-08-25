ضبط 110 لفافات من مخدر الشبو فى الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن ضبط 110 لفافات من مادة (الشبو) المؤثرة على العقل يبلغ وزنها نحو 12 كيلوجرامًا وتقدر قيمتها بنحو نصف مليون دينار كويتي (نحو 1.5 مليون دولار أمريكي).وقالت (الداخلية) الكويتية - في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني - إن قطاع الأمن الجنائي، ممثلًا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع إدارة البحث والتحري الجمركي، تمكن من ضبط حاويتين جلبهما أحد الأشخاص من خارج الكويت، تضم كمية كبيرة من مادة (الشبو) مخبأة داخل أكياس مخصصة للأعلاف.وأضافت أن، معلومات وردت إلى الوزارة بأن أحد الأشخاص يقوم بجلب مادة (الشبو) بقصد الاتجار، وبعد إجراء التحريات وإصدار الإذن القانوني، تم ضبطه متلبسًا أثناء عملية بيعه لأحد المصادر السرية، وعثر بمركبته على نحو ربع كيلوجراما من مادة الكيميكال المخدرة.وأشارت (الداخلية) الكويتية إلى أنه خلال التحقيق مع المتهم، اعترف بما نسب إليه، وأن لديه حاويتين (40 قدما) في ميناء الشويخ قام بجلبهما من خارج البلاد، موضحة أنه تم سحب الحاويتين إلى ساحة التفتيش؛ حيث عثر داخلهما على الكمية المضبوطة، وتم إحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.