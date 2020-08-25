الإعلام العراقى: مقتل وإصابة 8 بهجوم لداعش في داقوق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، عن مقتل وإصابة 8 بهجوم لداعش في داقوق.وقالت الخلية، في بيان، إن إحدى مرابطات الفوج الثالث باللواء العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة داقوق على طريق كركوك العام تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية، مما أدى إلى مقتل ٤ مقاتلين وجرح ٤ آخرين.