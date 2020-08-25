ضبط متهمين بالتنقيب عن الآثار فى الدقهلية

انتقلت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا لموقع عقار بمدينة أجا قام بعض الأشخاص بالحفر للتنقيب عن الآثار داخله.وقالت رئيس المدينة إنه، تم على الفور الانتقال الى الموقع المشار اليه بمرافقة العميد عصام رضوان مأمور مركز شرطة أجا والقيادات التنفيذية إلى محل الشكوى مكان التنقيب ومعاينة المكان.وأضافت أنه، تم إلقاء القبض على منفذي العمل الإجرامي من قبل رجال الشرطة، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لإصدار القرار المناسب والقيام بحصر التلفيات بجميع المنازل المجاورة للعقار المذكور.وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن، هناك تنسيق وتعاون تام مع اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية للتصدي لكافة أشكال الخروج على القانون ومعاقبة المجرمين، وتوفير الأمن والأمان لمواطني الدقهلية.