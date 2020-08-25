محافظ الإسكندرية يكلف بتنفيذ حملات مكبرة على بؤر النباشين

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية والتنفيذية، بالبدء الفوري في تنفيذ حملات مكبرة على بؤر النباشين بكافة أحياء المحافظة لإنهاء معاناة المواطنين من القمامة وتشويه المدينة، مؤكدًا أنه لا تهاون في تواجد مثل تلك المخالفات البيئية بنطاق الأحياء.وشدد المحافظ على متابعة منظومة النظافة وزيادة معدلات رفع القمامة والاهتمام بالشوارع التي بها كثافات عالية.وفي هذا السياق؛ شن حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس الحى، حملة مكبرة بقيادة العميد هشام كمال مدير شرطة البيئة والمسطحات المائية، استهدفت القضاء على ظاهرة الفريزة، حيث توجهت الحملة إلى كل من شارعي ٦٤، ٦٢ من شارع٣٠ وشوارع ١٨، ١٩، ٢٠ من شارع ٤٥.أسفرت الحملة عن ضبط ٧ مخازن فرز تم تفريغهما بالكامل، وتحرير ٥ محاضر بيئية، كما تم نقل حوالي ١٠ طن مخلفات من القمامة وتسلميها بالمقلب العمومي، جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.