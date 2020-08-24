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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط صاحب مكتب سفريات للنصب على عشرات الضحايا بالمحلة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:53 م
ضبط
ضبط
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تمكنت مباحث مركز المحلة الكبرى من ضبط صاحب مكتب سفريات بقرية القيصرية للنصب والاحتيال على عشرات الضحايا والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل تسفيرهم للخارج.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عصام الدسوقي مأمور مركز المحلة بورود بلاغات عديدة من راغبي السفر للخارج والعمل تتهم "الرفاعي. ع ب" 55 سنة صاحب مكتب سفريات بقرية القيصرية بالمحلة بالنصب عليهم بعد إيهامهم بقدرته على الحصول على تأشيرات سفر لبعض الدول الأوروبية والخليجية.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي وأسفرت تحريات المقدم محمد العيسوي رئيس مباحث المركز عن صحة البلاغات وأن المتهم حصل من الضحايا على مبالغ مالية يبلغ إجماليها نحو 200 ألف جنيه مقابل تسفيرهم للخارج، وأن المتهم قد استحوذ على جوازات السفر الخاصة بالضحايا منذ أكثر من عام ونصف لكنه لم يلتزم بوعده معهم وظل يماطل في استرداد المبالغ فقام الضحايا بتحرير محاضر ضده.

تم عمل كمين للمتهم وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبطه وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيق تحت إشراف محمد البنا رئيس نيابة مركز المحلة.

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