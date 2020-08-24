«التخطيط»: 783.6 مليون جنيه لتدعيم محطات كهرباء البحر الأحمر

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومة وجّهت 783.6 مليون جنيه؛ لتدعيم وتطوير خدمات الكهرباء بمحافظة البحر الأحمر، خلال العام المالي الماضي (2019 - 2020)، لافتة إلى أن إجمالى عدد محطات الكهرباء بالمحافظة بلغ 11 محطة بقدرة 475.4 ميجاوات ساعة، فيما تبلغ إجمالى الطاقة المولدة 780.4 م.ك.و.س.وأضافت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروعات تنوعت بين محطة توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية بالزعفرانة قدره 50 م بتكلفة 580 مليون جنيه، ومحطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة قدرة 20م بتكلفة 200 مليون جنيه، ومحطة توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية بالزعفرانة قدرة 50 م بتكلفة 3.5 مليون جنيه.يشار إلى أن حجم الاستثمارات العامة التى وجهت لمحافظة البحر الأحمر فى خطة العام الماضى 2019 - 2020 بلغت 8.2 مليار جنيه، تمثل 4.2% من الاستثمارات العامة الموزعة على محافظات الجمهورية.