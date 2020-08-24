دمياط تعلن موافقة عمليات القوات المسلحة على تعديل ارتفاعات قريتين

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على تعديل قيد الارتفاع لقرية الإبراهيمية القبلية التابعة لمركز كفر سعد التي تبلغ مساحتها ٥٠.٩ فدان ليصبح ٩ متر بدلًا من ٦ متر، وكذا تعديل قيد الارتفاع لقرية المحمدية الواقعة بمساحة ٢٤.٠٧ فدان بمركز كفر سعد أيضًا ليصبح ٩ متر بدلًا من ٣ متر من مستوى سطح الأرض طبقًا لما ورد بكتاب الفريق رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.وأضافت المحافظ أنه، ورد أيضًا ببنود تلك الموافقة ضرورة الالتزام بعدة اشتراطات تتعلق بالموقع والمساحة المحددة على الخريطة المعتمدة وكذا قوانين الطرق وتعديلاتها والبيئة مع التأكيد على أن قيد الارتفاع المسموح به يشمل دورة السلم وغرفة السطح وفي حالة زيادة قيد الارتفاع سيتم إزالة أية مخالفات، مشيرة إلى أن ذلك سيسمح وبشكل كبير إلى تحقيق المنفعة الجدية من الأراضي من خلال التوسع الرأسي والذي بدوره سيحد من حالات البناء المخالف.وفي سياق متصل توجهت محافظ دمياط بالشكر الجزيل إلى الفريق رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة على دعمه للمحافظة للحصول على تلك الموافقة والتي ساهمت في وضع اشتراطات بنائية محددة.