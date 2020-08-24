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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حظر تجول في غزة لمواجهة تفشي كورونا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:14 م
كورونا في غزة
كورونا في غزة
وكالات
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أعلنت حكومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، فرض حظر تجوّل لمدّة 48 ساعة اعتبارًا من فجر الثلاثاء، إثر تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا المستجدّ في مخيّم للاجئين وسط القطاع، في أول تفشّ محلّي للفيروس.

وقال الناطق بإسم وزارة الداخلية إياد البزم في مؤتمر صحفي بمستشفى الشفاء في مدينة غزة قبيل منتصف الليل إنّه "تقرّر فرض حظر تجوال تامّ على جميع محافظات غزّة لمدّة 48 ساعة، بما يشمل مقرّات العمل الرسمية والخاصة والمؤسّسات التعليمية، وإغلاق المساجد وصالات الأفراح والنوادي، ومنع التجمّعات بدءًا من الليل".

بدوره قال الناطق بإسم وزارة الصحة أشرف القدرة في المؤتمر الصحفي نفسه إن القرار اتّخذ بعد "تسجيل 4 حالات إصابة وجميعهم من عائلة واحدة، بفيروس كورونا من داخل مخيم المغازي".

ولفت القدرة إلى أنّ هذا أوّل تفشّ محلّي للفيروس، مذكّرًا بأنّ كلّ الإصابات التي سجّلت في القطاع في الأشهر الماضية كانت لعائدين من خارج القطاع وقد ثبتت إصابتهم أثناء وجودهم في مراكز الحجر الصحّي.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس في القطاع إلى 113 إصابة، بينها حالة وفاة واحدة، بينما سجّلت في الضفة الغربية 18.483 إصابة بالفيروس بينها 128 حالة وفاة.

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