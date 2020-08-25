الطفلة المعجزة «فيروز».. استغلها أنور وجدى لتعويض غياب ليلى مراد

على الرغم من صغر سنها في بدايتها الفنية، إلا أن فيروز واحدة من القلائل أصحاب التأثير الفني الكبير لسنوات طويلة، وأعمالها الفنية محفورة في ذاكرة السينما المصرية، كواحدة من الأطفال صاحبات الشعبية الكبيرة على الشاشة.لم يتجاوز المشوار الفني لفيروز 10 سنوات، إلا أنها وبحسب النقاد تركت علامة فنية كبيرة، كان من أهم محطاتها الفنية، هي الأعمال التي قدمتها مع الفنان أنور وجدي، والتي قال بعض النقاد إنه استغل خلالها فيروز لتعويض غياب الفنانة ليلى مراد، وللرد على ما ذكرته الصحف والنقاد بأن جزء كبير من نجاح أنور وجدي يعود لزوجته السابقة ليلى مراد.ولدت فيروز واسمها الحقيقي بيروز أرتين كالفايان في القاهرة عام 1943 وهي تعود إلى أسرة أرمنية من مدينة حلب السورية، وهي شقيقة الفنانة الاستعراضية المصرية نيللي التي اشتهرت بتقديم فوازير رمضان.أول من اكتشف مواهب فيروز كان الفنان اللبناني إلياس مؤدب الذي ألف ولحن مونولوج خاص لتغنيه وحدها في إحدى الحفلات المنزلية، فأثارت الصغيرة إعجاب الحضور ولاقى أداؤها نجاحًا باهرًا، وقرر "مؤدب" إدخالها مسابقة للمواهب حضرها آنذاك الملك فاروق والذي أعجب بأدائها حين كانت في الثامنة من العمر، وحصلت فيروز بعد تلك المسابقة على أول مكافأة مالية في حياتها بقيمة 50 جنيهًا وكانت من الملك شخصيًا.بدأ المنتجون السينمائيون يتنافسون على فيروز، فاختار مكتشفها وسبب شهرتها "مؤدب"، أنور وجدي لتشارك فيروز في أعماله الفنية، واختار لها أنور وجدي اسم فيروز وأشركها في عشرات الأعمال التي أنتجها وشارك في بطولتها.وذكرت بعض الصحف أن اسم الفنان أنور وجدي اتربط بزوجته ليلى مراد، وأن تبني أنور وجدى لفيروز فنيًا كان الهدف منه هو الرد على ما تم ترويجه بأن ليلى مراد صاحبة الفضل في نجوميته.كشفت فيروز بعض الأسرار عن مسيرتها الفنية في مقابلة صحيفة قديمة، وعلاقتها بأنور وجدي، قائلة: "أراد أن ينتقم من والدي، لأنه رفض أن يرتبط معه بعقد احتكار مرة ثانية، فما كان منه إلا أن أرسل عددًا من البلطجية إلى دار سينما رويال التي تعرض فيلم الحرمان عام 1953، حيث وقفوا على الباب الخارجي، وراحوا يتناقشون بصوت عال: إيه الفيلم ده؟ وإيه الدور العبيط ده اللي مثلته فيروز؟ وكان أنور وجدي يقصد بذلك أن يكون للفيلم دعاية سيئة تجعل الناس ينصرفون عن مشاهدته، ولكن يشاء القدر أن تكون النتيجة جيدة جدًا، ويحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا".وتابعت: "له موقف محرج معي حين انتهيت من التصوير، استرد كل الملابس التي صورت بها الفيلم، ولم يتركها لي، ومن شدة غيظي منه، أخرجت من شعري دبوس شعر كان الكوافير قد وضعه في رأسي، وشكته به، فصرخ في وجهي قائلًا: إيه الحركات دي؟".