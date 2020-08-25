رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

الطفلة المعجزة «فيروز».. استغلها أنور وجدى لتعويض غياب ليلى مراد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:47 ص
أنور وجدي - فيروز
أنور وجدي - فيروز
طباعة
على الرغم من صغر سنها في بدايتها الفنية، إلا أن فيروز واحدة من القلائل أصحاب التأثير الفني الكبير لسنوات طويلة، وأعمالها الفنية محفورة في ذاكرة السينما المصرية، كواحدة من الأطفال صاحبات الشعبية الكبيرة على الشاشة.

لم يتجاوز المشوار الفني لفيروز 10 سنوات، إلا أنها وبحسب النقاد تركت علامة فنية كبيرة، كان من أهم محطاتها الفنية، هي الأعمال التي قدمتها مع الفنان أنور وجدي، والتي قال بعض النقاد إنه استغل خلالها فيروز لتعويض غياب الفنانة ليلى مراد، وللرد على ما ذكرته الصحف والنقاد بأن جزء كبير من نجاح أنور وجدي يعود لزوجته السابقة ليلى مراد.

ولدت فيروز واسمها الحقيقي بيروز أرتين كالفايان في القاهرة عام 1943 وهي تعود إلى أسرة أرمنية من مدينة حلب السورية، وهي شقيقة الفنانة الاستعراضية المصرية نيللي التي اشتهرت بتقديم فوازير رمضان.

أول من اكتشف مواهب فيروز كان الفنان اللبناني إلياس مؤدب الذي ألف ولحن مونولوج خاص لتغنيه وحدها في إحدى الحفلات المنزلية، فأثارت الصغيرة إعجاب الحضور ولاقى أداؤها نجاحًا باهرًا، وقرر "مؤدب" إدخالها مسابقة للمواهب حضرها آنذاك الملك فاروق والذي أعجب بأدائها حين كانت في الثامنة من العمر، وحصلت فيروز بعد تلك المسابقة على أول مكافأة مالية في حياتها بقيمة 50 جنيهًا وكانت من الملك شخصيًا.

بدأ المنتجون السينمائيون يتنافسون على فيروز، فاختار مكتشفها وسبب شهرتها "مؤدب"، أنور وجدي لتشارك فيروز في أعماله الفنية، واختار لها أنور وجدي اسم فيروز وأشركها في عشرات الأعمال التي أنتجها وشارك في بطولتها.

وذكرت بعض الصحف أن اسم الفنان أنور وجدي اتربط بزوجته ليلى مراد، وأن تبني أنور وجدى لفيروز فنيًا كان الهدف منه هو الرد على ما تم ترويجه بأن ليلى مراد صاحبة الفضل في نجوميته.

كشفت فيروز بعض الأسرار عن مسيرتها الفنية في مقابلة صحيفة قديمة، وعلاقتها بأنور وجدي، قائلة: "أراد أن ينتقم من والدي، لأنه رفض أن يرتبط معه بعقد احتكار مرة ثانية، فما كان منه إلا أن أرسل عددًا من البلطجية إلى دار سينما رويال التي تعرض فيلم الحرمان عام 1953، حيث وقفوا على الباب الخارجي، وراحوا يتناقشون بصوت عال: إيه الفيلم ده؟ وإيه الدور العبيط ده اللي مثلته فيروز؟ وكان أنور وجدي يقصد بذلك أن يكون للفيلم دعاية سيئة تجعل الناس ينصرفون عن مشاهدته، ولكن يشاء القدر أن تكون النتيجة جيدة جدًا، ويحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا".

وتابعت: "له موقف محرج معي حين انتهيت من التصوير، استرد كل الملابس التي صورت بها الفيلم، ولم يتركها لي، ومن شدة غيظي منه، أخرجت من شعري دبوس شعر كان الكوافير قد وضعه في رأسي، وشكته به، فصرخ في وجهي قائلًا: إيه الحركات دي؟".

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 25 أغسطس 2020

البرلمان يوافق نهائيا على قانون «التجارب السريرية»

تعرف على موعد صرف معاشات سبتمبر ٢٠٢٠

اللحظات الأخيرة في «جريمة فيرمونت»: هددوا بفضح هوية الضحية (فيديو)

الصور

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

الأكثر قراءة

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

كامل الوزير يوجه رسالة لأهالي الصعيد: «حقكم عليا متزعلوش»

«النقل» تكشف أسباب توقف قطارات الصعيد في بشتيل بدلا من رمسيس

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

الطفلة المعجزة «فيروز».. استغلها أنور وجدى لتعويض غياب ليلى مراد

فنان كبير قدم دورًا مع مبارك ثم رفض مصافحته.. وانفصل عن شقيقة شادية لسبب غريب

طلب من الآخر مراقبتها فوقع فى غرامها.. أغرب الرجال فى حياة سميحة أيوب

حظ إسماعيل ياسين الأسود.. عاش فقيرًا ومات قبل تكريم السادات

نجم الساعة

بخطة متكاملة.. تفاصيل تجربة مصر في دعم منظومة الغذاء للفقراء

منوعات

«تركت منزلى».. آرثر ميلو يودع برشلونة بمقطع فيديو مؤثر

فتاة أمريكية «تعود للحياة» أثناء التحضير لدفنها

رونالدو يرقص مع صديقته فى أجواء رومانسية (فيديو)

مايك تايسون وبادو جاك يؤديان الصلاة داخل مقهى أمريكى

مقالات الرأي
ماجد حبته
رشوة جديدة.. فى مصر القديمة
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
المزيد

الثقافة

مناقشة «تطوير صناعة النشر» و«الهوية الوطنية» بالأعلى للثقافة.. اليوم

صفاء عبدالمنعم تناشد وزيرة الثقافة واتحاد الكتاب للتدخل لعلاج أمجد ريان

«اقتصاديات هجرة الكفاءات النيجيرية» ندوة بالأعلى للثقافة

«سينما مصر» عرض يناقش الهوية المصرية ومكوناتها