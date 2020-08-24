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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

903 إصابات جديدة بكورونا في المغرب

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:45 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 903 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 53252 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية بلغ 1726728 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب، مضيفا أنه تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 920 حالة.

كما تم تسجيل 1135 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 37478 حالة.

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