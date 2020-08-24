903 إصابات جديدة بكورونا في المغرب

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية بلغ 1726728 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب، مضيفا أنه تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 920 حالة.كما تم تسجيل 1135 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 37478 حالة.