إطلاق سراح رونالدينيو بعد 5 أشهر على احتجازه في باراجواي

أطلق سراح النجم البرازيلي السابق رونالدينيو بعد خمسة أشهر من احتجازه في الباراجواي بتهمة دخول البلاد بواسطة جوار سفر مزور، كما أعلن قاضي التحقيق، الإثنين، في العاصمة أسونسيون.وقرر القاضي جوستافو أماريا، أيضًا إطلاق سراح شقيق رونالدينيو، روبرتو دي أسيس موريرا، الذي وجهت إليه التهمة عينها.وكان الشقيقان احتجزا في السادس من مارس الماضي، في إطار هذه القضية.